Классный руководитель Александра Лукашенко рассказала о его школьных годах

Учитель Татьяна Карпеченко 35 лет преподавала математику в Александрийской средней школе, а среди ее учеников был Александр Лукашенко, пишет sb.by.
Татьяна Карпеченко в январе 2024 года отметила 100-летний юбилей, а ее педагогический стаж — более 40 лет.
Четыре года она была классным руководителем и у будущего президента Беларуси. Познакомились они в 1965 году.
— Саша тогда учился в 5 «А» классе. Рослый был мальчишка. Всегда аккуратно одетый: костюмчик и галстук наглажены. С детства был приучен к труду — и за плугом ходить, и траву косить, и дрова колоть, и даже корову доить, — вспоминает учительница.
Она рассказала, что Александр Лукашенко участвовал во всех школьных мероприятиях и хорошо учился:
— Прекрасно писал сочинения и изложения, обладал пытливым умом и отличной памятью. По обществоведению ему не было равных. Вместе с учителями ходил на родительские собрания, где вместо нас читал лекции о положении в стране и за рубежом.
Прошло время и после окончания Могилевского пединститута Александр Лукашенко вернулся в родную школу учителем истории и обществознания.
— И педпрактику он у нас проходил, — сказала Татьяна Карпеченко. — Эрудированный, грамотный, память исключительная. И все время что-то читал: даже на перерывах в учительской со стопкой книг.
Учительница вспомнила и 1994 год, когда проходили выборы президента.
— Многие агитировали за Кебича. Я же верила в своего ученика! Как могла проголосовать против него? Это равносильно было бы проголосовать против себя, — сказала Татьяна Карпеченко. — Помню и 2020 год. Признаюсь, волновалась и переживала, как за сына. Нелегкое это дело — президентство.
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