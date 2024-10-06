Классный руководитель Александра Лукашенко рассказала о его школьных годах

— Многие агитировали за Кебича. Я же верила в своего ученика! Как могла проголосовать против него? Это равносильно было бы проголосовать против себя, — сказала Татьяна Карпеченко. — Помню и 2020 год. Признаюсь, волновалась и переживала, как за сына. Нелегкое это дело — президентство.