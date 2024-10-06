Новосибирец пожаловался на водителя троллейбуса, который резко затормозил на дороге. Инцидент произошел утром 6 октября.
— Мы так и не поняли, почему водитель резко нажал на тормоз. Может быть, у него дуги слетели или что-то еще. Одна женщина держалась за поручень, но из-за случившегося упала и ударилась. Она вышла на остановке, посмотрела на водителя, а он еще и нахамил, — рассказал КП-Новосибирск очевидец ситуации.
Как говорит мужчина, у водителя была реакция из серии: «Что смотришь?».
— Водитель не извинился перед пассажиркой. Благо, что обошлось без травм, — уточнил новосибирец.