Новосибирец пожаловался на водителя троллейбуса, который резко затормозил

— Мы так и не поняли, почему водитель резко нажал на тормоз. Может быть, у него дуги слетели или что-то еще. Одна женщина держалась за поручень, но из-за случившегося упала и ударилась. Она вышла на остановке, посмотрела на водителя, а он еще и нахамил, — рассказал КП-Новосибирск очевидец ситуации.