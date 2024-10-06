В Новосибирске полицейские выяснили, кто раскладывает колбы с деньгами

Необычная находка сразу вызвала подозрение у жителей, так как это может быть ловушка от хакеров. Сотрудникам ГУ МВД России по региону удалось выяснить, что при переходе по QR-коду из стеклянных колб открывается страница с информацией о других колбах с деньгами, которые расположены по всему Новосибирску.