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В Новосибирске полицейские выяснили, кто раскладывает колбы с деньгами

Необычная находка сразу вызвала подозрение у жителей, так как это может быть ловушка от хакеров.

Источник: Соцсети

Новосибирцы обнаружили в городе стеклянные колбы, в которых лежат 300 рублей и изображение цифрового кода, который переводит на страницу в соцсетях.

Необычная находка сразу вызвала подозрение у жителей, так как это может быть ловушка от хакеров. Сотрудникам ГУ МВД России по региону удалось выяснить, что при переходе по QR-коду из стеклянных колб открывается страница с информацией о других колбах с деньгами, которые расположены по всему Новосибирску.

Правоохранители также вычислили типографию, где были распечатаны все листовки с QR -кодом. Мужчиной, который заказывал листовки, попал на записи камер наблюдения, им оказался 25-летний житель Томска.

Увидев информацию в СМИ, мужчина сам связался с полицией и пояснил, что решил создать свой канал в соцсетях с развлекательным контентом. Чтобы привлечь подписчиков, он распространял колбы.