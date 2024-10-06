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Первая в Беларуси музыкальная дорога открылась на Гомельщине

Музыкальная дорога, первая в стране, появилась в Гомельской области.

Конкретно — на автодороге «Бобруйск — Мозырь — граница Украины» на въезде в Гомельскую область со стороны Бобруйска, сообщает телеграм-канал «Сожский Форпост».

Авторами проекта стали РУП «Гомельавтодор» и Госавтоинспекция, при этом, «аналогов подобной инновации в Республике Беларусь нет».

«Механизм работы музыкальной дороги очень прост: как только водитель въехал на участок специальной разметки на полосе движения (в правой колее), на которой особым способом нанесены поперечные линии красного цвета из пластика холодного нанесения, создается шумовой эффект в салоне автомобиля, который напоминает мелодию песни “Белоруссия” в исполнении группы “Песняры”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что эстетическая функция — не единственная: «Основная задача нововведения — предотвращение ДТП по причине сна за рулем и съезда в кювет из-за потери управления».