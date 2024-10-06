«Никому не отказывал в автографе»: Сергей Безруков посетил Нижегородскую область

Народный артист России Сергей Безруков вновь посетил Нижегородскую область 5 октября. Артист посетил фестиваль «Над миром — Болдинская осень» (12+) в Большом Болдино, а также впервые побывал в Арзамесе.
— И вот я снова здесь. Потрясающие пейзажи, настоящая осень! У нас большая образовательная программа: творческая встреча со студентами, экскурсии и, конечно, показ спектакля «Пушкин. Стихи. Разное» от моих студентов! — рассказал актер о своей поездке в пушкинские места.
В соцсетях актер также рассказал о визите в Большое Болдино. с личной страницы в соцсети.
Экскурсию по Арзамасу Безрукову провел старший научный сотрудник НГИАМЗ Алексей Андронов. По его словам у артиста было всего час-полтора на то, чтобы познакомиться с городом.
— Мы посмотрели с ним отреставрированную историческую часть города — улицу Карла Маркса, Соборную площадь, гостиный ряд. Площадь патриарха Сергия Страгородского. Зашли в кафедральный собор, женский Свято-Николаевский монастырь, посмотрели Спасо-Преображенский собор и поднелись на главную смотровую площадку нашего города — колокольню Благовещенской церкви, — рассказал он «Комсомолке».
По его словам, во время прогулки артиста постоянно останавливали поклонники, он со всеми сфотографировался, никому не отказал в автографе.
— Дети и взрослые благодарили его за его труд, проявляли интерес, — продолжил гид, — Он очень по-доброму и сдержанно со всеми общался, хотя сам накануне играл спектакль, после которого сразу прилетел сюда. Несмотря на столь плотный график он был очень рад, что посетил Арзамас. Я думаю, он еще обязательно вернется.
К слову, ровно месяц назад Сергей Безруков побывал в Нижнем Новгороде и прогулялся по его центру.