«Никому не отказывал в автографе»: Сергей Безруков посетил Нижегородскую область

— Дети и взрослые благодарили его за его труд, проявляли интерес, — продолжил гид, — Он очень по-доброму и сдержанно со всеми общался, хотя сам накануне играл спектакль, после которого сразу прилетел сюда. Несмотря на столь плотный график он был очень рад, что посетил Арзамас. Я думаю, он еще обязательно вернется.