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Более 360 тыс. человек посетили речные вокзалы столицы в сентябре

Более 360 тыс. человек посетили Северный и Южный речные вокзалы в сентябре. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«Северный и Южный речные вокзалы становятся всё популярнее у москвичей и туристов. Сюда приезжают отдохнуть, прогуляться, в теплое время года теплоходы отправляются в путешествие до 50 городов страны. Мы продолжаем обеспечивать комфорт и организовывать больше интересных мероприятий для посетителей вокзалов, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Отмечается, что в первый месяц осени организовали 118 бесплатных мероприятий для детей и взрослых. Также продолжается сезон навигации. Можно отправиться в речное путешествие по городам России и полюбоваться осенними пейзажами.