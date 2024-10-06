Трое детей отравились угарным газом в доме бабушки в Кировском районе

Внуки приехали погостить к бабушке в деревню Кировского района Могилевской области, а в итоге оказались в больнице из-за отравления угарным газом, сообщили в МЧС Беларуси.
Спасатели рассказали, что 6 октября в 03:24 из медучреждения поступило сообщение о госпитализации троих детей с отравлением угарным газом из дома бабушки в деервне Збышин Кировского района.
Оказалось, что внуки приехали к бабушке погостить на выходные. Вечером в доме затопили печь.
После того, как семья почувствовала ночью недомогание, вызвали скорую медицинскую помощь. Помощь спасателей не понадобилась.
«Двое мальчиков 7 и 10 лет и 9-летняя девочка были госпитализированы с отравлением угарным газом», — сообщили в МЧС.
По предварительным данным, причина произошедшего — преждевременное закрытие задвижки дымохода.
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