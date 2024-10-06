В Крыму ожидаются грозы, град и ветер до 25 м/с: объявлено штормовое предупреждение

В связи с непогодой в Крыму объявили штормовое предупреждение на понедельник, 7 октября. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.
«В Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы, град», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что в регионе прогнозируют усиление юго-западного с переходом на северо-западный. Как уточнили в ведомстве, порывы будут достигать 20−25 м/с.
Напомним, 6 октября на Крымском полуострове опасные метеорологические явления не ожидаются. В регионе сохранится теплая сухая погода. В Симферополе ожидается переменная облачность без осадков. Синоптики юго-восточный 7−12 м/с. Температура воздуха днем составит 27−29 градусов.