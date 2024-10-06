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В Крыму ожидаются грозы, град и ветер до 25 м/с: объявлено штормовое предупреждение

Из-за гроз и ветра в Крыму объявили штормовое предупреждение на 7 октября.

Сейчас в Олбани: +7° 0 м/с 93% 756 мм рт. ст. +11°
Источник: Комсомольская правда

В связи с непогодой в Крыму объявили штормовое предупреждение на понедельник, 7 октября. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

«В Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы, град», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что в регионе прогнозируют усиление юго-западного с переходом на северо-западный. Как уточнили в ведомстве, порывы будут достигать 20−25 м/с.

Напомним, 6 октября на Крымском полуострове опасные метеорологические явления не ожидаются. В регионе сохранится теплая сухая погода. В Симферополе ожидается переменная облачность без осадков. Синоптики юго-восточный 7−12 м/с. Температура воздуха днем составит 27−29 градусов.