До +17 градусов потеплеет в Иркутске в понедельник, 7 октября

Начало рабочей недели в Иркутске ожидается теплым и солнечным. Об этом заявили синоптики. Так, днем температура поднимется до +15…+17 градусов. Ветер усилится до 6−11 м/с. Ночью столбик термометра упадет до нуля. Существенных осадков, по прогнозу, не будет.
— По региону 7 октября переменная облачность, преимущественно без осадков, в северных и днем в западных районах местами небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, — сообщают в пресс-службе Иркутского УГМС. — Утром при прояснении туманы, ветер юго-восточный, юго-западный 5−10 м/с, местами порывы до 14 м/с.
В целом по Приангарью ожидается температура +13…+18 градусов днем. При облачной погоде будет прохладнее: +4…+9. Ночью: +3…-2.
Напомним, огромный мурал, посвященный теме семьи в творчестве писателя и публициста Валентина Распутина, а также прозаика и драматурга Александра Вампилова, расположился на фасаде общежития в микрорайоне Университетский.