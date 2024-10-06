До +17 градусов потеплеет в Иркутске в понедельник, 7 октября

Начало рабочей недели в Иркутске ожидается теплым и солнечным. Об этом заявили синоптики. Так, днем температура поднимется до +15…+17 градусов. Ветер усилится до 6−11 м/с. Ночью столбик термометра упадет до нуля. Существенных осадков, по прогнозу, не будет.