На церемонии введения Оззи Осборна в Зал славы рок-н-ролла выступит лидер TOOL

Церемония состоится в Кливленде 19 октября. Для Оззи Осборна это будет уже второе введение в Зал славы рок-н-ролла: в 2006-м артист уже удостоился этой чести, будучи участником Black Sabbath. В этот раз «Князя Тьмы» будут чествовать за его не менее успешную сольную карьеру.