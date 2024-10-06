На церемонии введения Оззи Осборна в Зал славы рок-н-ролла выступит лидер TOOL

Стало известно, кто из артистов выступит на церемонии повторного введения Оззи Осборна в Зал славы рок-н-ролла. Среди заявленных участников — Билли Айдол, кантри-артист Jelly Roll и фронтмен TOOL Мэйнард Джеймс Кинан.
Каждый из этих артистов исполнит одну песню из творчества Оззи Осборна. Живое исполнение аранжировок обеспечат гитаристы Закк Уайлд, Эндрю Уотт, Стив Стивенс и Вольфганг ван Хален. По сообщениям Blabbermouth, в ритм-секции примут участие басист Metallica Роберт Трухильо и барабанщик RHCP Чед Смит. Актер и музыкант Джек Блэк произнесет торжественную речь.
Церемония состоится в Кливленде 19 октября. Для Оззи Осборна это будет уже второе введение в Зал славы рок-н-ролла: в 2006-м артист уже удостоился этой чести, будучи участником Black Sabbath. В этот раз «Князя Тьмы» будут чествовать за его не менее успешную сольную карьеру.
В феврале этого года среди номинантов на введение в Зал славы рок-н-ролла также оказались покойная Шинейд О’Коннор, Шер, Oasis и Мэрайя Кэри.