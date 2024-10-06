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Объявлены финалисты конкурса «Туристический сувенир города Иркутска» 2024

Всего на участие в конкурсе было заявлено 186 изделий.

Источник: Комсомольская правда

В финал конкурса «Туристический сувенир города Иркутска» допущены 50 изделий авторов и производителей со всего Приангарья из 186. А вт лауреаты будут названы 12 октября. Об этом сообщают в пресс-службе агентства по туризму региона.

— Участники, представленные в шорт-листе, получат письмо-приглашение в финал с организационной информацией не позднее 5 октября, — отмечают в агентстве по туризму Иркутской области. — Также в рамках финальных мероприятий пройдёт витринная выставка образцов лучших изделий — для неё финалистам потребуется предоставить один образец изделия.

Выставка-продажа в рамках конкурса пройдёт 10—12 октября. Желающих поддержать местных производителей приглашают по адресу улица Байкальская 253А.

Напомним, огромный мурал, посвященный теме семьи в творчестве писателя и публициста Валентина Распутина, а также прозаика и драматурга Александра Вампилова, расположился на фасаде общежития в микрорайоне Университетский.