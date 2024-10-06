Объявлены финалисты конкурса «Туристический сувенир города Иркутска» 2024

В финал конкурса «Туристический сувенир города Иркутска» допущены 50 изделий авторов и производителей со всего Приангарья из 186. А вт лауреаты будут названы 12 октября. Об этом сообщают в пресс-службе агентства по туризму региона.
— Участники, представленные в шорт-листе, получат письмо-приглашение в финал с организационной информацией не позднее 5 октября, — отмечают в агентстве по туризму Иркутской области. — Также в рамках финальных мероприятий пройдёт витринная выставка образцов лучших изделий — для неё финалистам потребуется предоставить один образец изделия.
Выставка-продажа в рамках конкурса пройдёт
Напомним, огромный мурал, посвященный теме семьи в творчестве писателя и публициста Валентина Распутина, а также прозаика и драматурга Александра Вампилова, расположился на фасаде общежития в микрорайоне Университетский.