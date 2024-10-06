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«Минск невероятен», «Все песни хором», «Завтра повторим». Что произошло после концерта Сергея Лазарева в Минске 5 октября 2024

Что произошло после концерта Сергея Лазарева в Минске 5 октября 2024.

Источник: Комсомольская правда

Российский популярный певец Сергей Лазарев 5 октября, в субботу, на главной сцене Дворца Республики в Минске выступил с грандиозным шоу «Я не боюсь». К слову, билеты на указанную дату были раскуплены все. Исполнитель у себя в соцсетях пообещал все повторить на дополнительном концерте 6 октября (несколько билетов еще есть в продаже).

Исполнитель признался, что Минск был невероятен. Фото: соцсети Сергея Лазарева

Лазарев рассказал, что Минск был невероятен. А еще исполнитель признался, что все его песни зал Дворца Республики пел хором:

— Минск, день 1. Спасибо, завтра повторим.

Артист сказал, что все песни зал пел хором. Фото: соцсети Сергея Лазарева Певец пообещал все повторить на дополнительном концерте в Минске 6 октября. Фото: соцсети Сергея Лазарева

А в социальных сетях Дворца Республики показали, атмосферу, которая царила на концерте Сергея Лазарева.

«Спасибо за ваши эмоции! Атмосфера непередаваемая», — говорится в сообщении.

В соцсетях Дворца Республики показали атмосферу на концерте Сергея Лазарева 5 октября. Фото: соцсети Сергея Лазарева

Напомним, что Сергей Лазарев спел песню о Беларуси прямо в минском аэропорту.

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