«Минск невероятен», «Все песни хором», «Завтра повторим». Что произошло после концерта Сергея Лазарева в Минске 5 октября 2024

Российский популярный певец Сергей Лазарев 5 октября, в субботу, на главной сцене Дворца Республики в Минске выступил с грандиозным шоу «Я не боюсь». К слову, билеты на указанную дату были раскуплены все. Исполнитель у себя в соцсетях пообещал все повторить на дополнительном концерте 6 октября (несколько билетов еще есть в продаже).