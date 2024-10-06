«Непрерывная атака»: какие продукты и напитки портят зубную эмаль

Даже если вам повезло и с рождения достались красивые белые зубы, помните: эту природную красоту можно потерять с помощью самых обычных продуктов и напитков. Некоторые из них при постоянном употреблении могут нанести серьезный вред зубам, истончая и разрушая защитный слой. Врач-стоматолог Татьяна Сумцова рассказала «Вечерней Москве», что может способствовать повреждению эмали и как с этим бороться.