«Уже два года использование во время уроков запрещено». Министр образования Иванец высказался о запрете использования мобильных телефонов в школе

Министр образования Беларуси Андрей Иванец в эфире телеканала СТВ высказался о запрете использования гаджетов в школе.
Ведущий Александр Осенко сказал в эфире:
— Сейчас вводят правила по пользованию гаджетами в школе. Есть разные мнения. Родители и возмущаются, потому что нервничают дети.
На это министр отреагировал следующим образом:
— Я считаю, что родители за, а дети могут нервничать. А педагоги двумя руками за.
Также Иванец напомнил о формировании Государственного школьного стандарта и десяти золотых правил педагога. В процессе создания находятся десять золотых правил для родителей и десять золотых правил для ученика.
— Я думаю, что это как раз повысит и дисциплину, и порядок, и то поручение, которое дал Президент, чтобы, переступая порог школы, каждый учащийся понимал, куда он приходит, сказал Иванец.
Также министр образования добавил непосредственно по использованию гаджетов в школе:
— Что касается использования мобильных телефонов, мы уже два года живем, когда использование мобильных телефонов во время уроков запрещено — только в случаях, когда это необходимо для использования в образовательных процессах. Наши учебники содержат QR-коды для перехода и использования ресурсов. Вместе с тем мы полагаем, что QR-кодами можно воспользоваться при выполнении домашнего задания либо при изучении материала, повторении его самостоятельно.
Тем временем стало известно, что требование ношения белорусскими школьниками одежды делового стиля введут в закон. Также сообщалось, что новый тип детских домов появится в Беларуси по новому законопроекту об образовании — речь про детские дома при монастырях. А белорусские ИП не смогут обучать по программам дошкольного и специального образования по данному проекту закона.
Еще председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко ранее сказал, что старшеклассникам в Беларуси могут дать возможность получать водительские права.