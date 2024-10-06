«Уже два года использование во время уроков запрещено». Министр образования Иванец высказался о запрете использования мобильных телефонов в школе

— Что касается использования мобильных телефонов, мы уже два года живем, когда использование мобильных телефонов во время уроков запрещено — только в случаях, когда это необходимо для использования в образовательных процессах. Наши учебники содержат QR-коды для перехода и использования ресурсов. Вместе с тем мы полагаем, что QR-кодами можно воспользоваться при выполнении домашнего задания либо при изучении материала, повторении его самостоятельно.