Министр энергетики рассказал, как Узбекистан готовится к приходу зимы

Подготовка к зиме
Мирзамахмудов в ходе беседы в подкасте «Лолазор» подчеркнул, что энергетическая система Узбекистана сталкивается с серьёзными вызовами не только зимой, но и летом, когда высокие температуры приводят к росту потребления электроэнергии. Он отметил, что эта тенденция наблюдается не только в Узбекистане, но и в других странах, таких как Россия, где, несмотря на стабильную энергосистему, этим летом в некоторых регионах были введены ограничения.
Министр отметил, что в этом году подготовка к зиме началась особенно рано по поручению президента, который потребовал учесть прошлые недочёты и принять меры для повышения надёжности энергетической инфраструктуры.
«Мы уделили особое внимание всем аспектам энергетики, начиная с добычи и транспортировки газа, заканчивая его распределением и генерацией. В прошлом году основными проблемами была недостаточная генерация, что приводило к нехватке ресурсов для удовлетворения растущего спроса».
Увеличение запасов газа и новые мощности
Одним из ключевых шагов, предпринятых для обеспечения стабильности в зимний период, стало значительное увеличение объёмов генерации энергии. В этом году внимание уделено развитию возобновляемых источников энергии, что позволило улучшить общую ситуацию с энергетическим снабжением.
«На данный момент в подземные хранилища закачано более 5,1 миллиарда кубометров газа, что почти на миллиард кубометров больше по сравнению с прошлым годом», — отметил министр.
Это означает, что Узбекистан находится в лучшем положении по сравнению с прошлыми годами, и власти предпринимают все возможные меры для того, чтобы страна успешно пережила холодные месяцы.
Уроки прошлого и будущее развитие
Подготовка к зиме в этом году основывается на прошлом опыте, когда нехватка мощностей и топлива создавали серьёзные вызовы для энергосистемы. Дополнительные генерирующие мощности, введённые в эксплуатацию в этом году, значительно снизили риски нехватки ресурсов.
По словам Мирзамахмудова, правительство ставит своей задачей не только краткосрочную подготовку к зиме, но и создание устойчивой энергетической системы в долгосрочной перспективе.
Министр заверил, что предпринятые шаги обеспечат достаточные запасы топлива и стабильное энергоснабжение.
От редакции добавим: будем надеяться, что это не просто слова, и подготовка, о которой рассказал министр, действительно позволит Узбекистану успешно пройти осенне-зимний период.