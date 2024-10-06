Министр энергетики рассказал, как Узбекистан готовится к приходу зимы

Мирзамахмудов в ходе беседы в подкасте «Лолазор» подчеркнул, что энергетическая система Узбекистана сталкивается с серьёзными вызовами не только зимой, но и летом, когда высокие температуры приводят к росту потребления электроэнергии. Он отметил, что эта тенденция наблюдается не только в Узбекистане, но и в других странах, таких как Россия, где, несмотря на стабильную энергосистему, этим летом в некоторых регионах были введены ограничения.