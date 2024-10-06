Министр образования Беларуси Иванец признался, сколько у него выходных в году

Тем временем стало известно, что требование ношения белорусскими школьниками одежды делового стиля введут в закон. Также сообщалось, что новый тип детских домов появится в Беларуси по новому законопроекту об образовании — речь про детские дома при монастырях. А белорусские ИП не смогут обучать по программам дошкольного и специального образования по данному проекту закона.