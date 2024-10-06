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Министр образования Беларуси Иванец признался, сколько у него выходных в году

Министр образования Иванец сказал, сколько у него выходных в году.

Источник: Комсомольская правда

Министр образования Андрей Иванец признался в эфире телеканала СТВ, сколько у него выходных в году.

— Количество свободного времени достаточно ограничено. Бывает несколько выходных в году.

Иванец сказал, что «всегда хочется найти время, чтобы выехать на природу»:

— Это очень хороший способ немножко отвлечься, восстановиться, чтобы привести мысли в порядок — и с новыми силами опять за работу.

Министр отметил, что на природу предпочитает выбираться вместе с семьёй. По его словам, именно отдых в таких условиях — лучший вариант, чтобы «прийти в чувства».

— Потому что когда постоянно большое количество людей, то тишина и спокойствие на природе позволяют полностью отдохнуть — не только физически, но и в целом.

Также министр образования Беларуси сказал о запрете использования мобильников в школе.

Тем временем стало известно, что требование ношения белорусскими школьниками одежды делового стиля введут в закон. Также сообщалось, что новый тип детских домов появится в Беларуси по новому законопроекту об образовании — речь про детские дома при монастырях. А белорусские ИП не смогут обучать по программам дошкольного и специального образования по данному проекту закона.

Еще председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко ранее сказал, что старшеклассникам в Беларуси могут дать возможность получать водительские права.