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Омичка Алина Герман не прошла в суперфинал конкурса «Мисс Россия»

Итоги конкурса подвели вчера в Москве.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 5 октября, в Москве подвели итоги конкурса «Мисс Россия — 2024». За главный приз — корону королевы конкурса — боролись 20 суперфиналисток.

Ранее мы писали, что от Омска в финале конкурса участвовала 22-летняя модель Алина Герман. Однако, к сожалению, в заветную двадцатку омичка не вошла и не смогла участвовать в борьбе за победу.

В итоге титул «Мисс Россия» получила 18-летняя Валентина Алексеева из Чувашии. Первой вице-мисс стала 22-летняя Ирина Миронова из Тольятти, второй вице-мисс — 20-летняя Ульяна Евдокимова из Санкт-Петербурга.