Учителя Павлодарской области получили к празднику $7,7 тысячи

АСТАНА, 6 окт — Sputnik. Одиннадцать учителей в Павлодарской области получили к празднику 3,7 миллиона тенге ($7,7 тысячи), сообщили в управлении образования.
Это самая высокая премия для педагогов среди регионов Казахстана, отметили в областном управлении.
«Ещё в 2020 году акимат своим постановлением учредил высокую специальную премию, которая с тех пор вручается учителям ежегодно за высокие профессиональные достижения».
По данным ведомства, за 2020−2023 годы в области этой награды были удостоены 86 учителей, в 2024 году — ещё одиннадцать.
Среди лауреатов всегда педагоги, которые имеют свои собственные высокие достижения и значительные успехи их воспитанников, уточнили в упралении.
«Чтобы отобрать номинантов, работает комиссия, которая рассматривает кандидатуры и выставляет баллы. В этом году были поданы 96 заявок, и только одиннадцать лучших стали достойными получения премии», — подчеркнула руководитель управления Самал Айтказина.
Весомую финансовую награду в этом году получили педагогические работники гимназии № 3 для одарённых детей, средней школы имени Р. Нуртазиной, школы-лицея имени А. Бокейхана, школы посёлка Кенжеколь города Павлодар, школы-гимназии № 35 г. Экибастуз, школ сёл Тосагаш района Аккулы и Малиновка Щербактинского района, павлодарских машиностроительного и колледжа технического сервиса, а также комплекса "Музыкальный колледж-музыкальная школа-интернат для одарённых детей, подчеркнули в ведомстве.
Средства, предназначенные для поощрения учителей, ежегодно выделяются из областного бюджета.