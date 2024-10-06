Учителя Павлодарской области получили к празднику $7,7 тысячи

Весомую финансовую награду в этом году получили педагогические работники гимназии № 3 для одарённых детей, средней школы имени Р. Нуртазиной, школы-лицея имени А. Бокейхана, школы посёлка Кенжеколь города Павлодар, школы-гимназии № 35 г. Экибастуз, школ сёл Тосагаш района Аккулы и Малиновка Щербактинского района, павлодарских машиностроительного и колледжа технического сервиса, а также комплекса "Музыкальный колледж-музыкальная школа-интернат для одарённых детей, подчеркнули в ведомстве.