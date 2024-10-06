Дочь Лизы Мари Пресли заявила, что ее мать так и не смогла принять смерть Элвиса

По словам Кио, ее мать просто не знала, как справиться с горем. Лиза Мари Пресли относилась к этому как к глубоко личной проблеме и часто слушала музыку покойного отца в одиночестве. Согласно Entertainment Weekly, Кио часто видела, как ее мать сидит на полу и плачет под песни Элвиса, играющие на колонках.