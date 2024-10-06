Дочь Лизы Мари Пресли заявила, что ее мать так и не смогла принять смерть Элвиса

Актриса Райли Кио, дочь покойной Лизы Мари Пресли, рассказала, что ее матери так и не удалось совладать со скорбью по умершему отцу. Легендарный Элвис Пресли умер, когда его единственной дочери было всего девять лет.
По словам Кио, ее мать просто не знала, как справиться с горем. Лиза Мари Пресли относилась к этому как к глубоко личной проблеме и часто слушала музыку покойного отца в одиночестве. Согласно Entertainment Weekly, Кио часто видела, как ее мать сидит на полу и плачет под песни Элвиса, играющие на колонках.
Лиза-Мари Пресли внезапно скончалась в прошлом году в возрасте 54 лет. Причиной стала неудачная бариатрическая операция: этот вид хирургии предполагает вмешательство для лечения ожирения. Незадолго до смерти Пресли обратилась к режиссеру Софии Копполе с просьбой не выпускать фильм об ее отце.
Ранее стало известно, что британская компания Layered Reality занимается разработкой шоу с голограммой Элвиса Пресли. На данный момент премьера проекта намечена на март 2025 года.