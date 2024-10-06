В декабре запустят беспересадочный вагон из Калининграда в Мурманск

Состав будет ходит три раза в неделю. Из Калининграда — по понедельникам, средам, пятницам, из Мурманска — по средам, пятницам и воскресеньям. В пути предусмотрено около 50 остановок, в том числе в Великом Новгороде и Петрозаводске.