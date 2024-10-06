В декабре запустят беспересадочный вагон из Калининграда в Мурманск

РЖД запускают беспересадочный вагон из Калининграда в Мурманск. Первый рейс запланирован 16 декабря, время в пути составит более двух суток.
Беспересадочный купейный вагон будет отправляться в составе Калининград — Санкт-Петербург, затем его перецепят к поезду Псков — Мурманск. РЖД уже открыли продажу билетов.
Состав будет ходит три раза в неделю. Из Калининграда — по понедельникам, средам, пятницам, из Мурманска — по средам, пятницам и воскресеньям. В пути предусмотрено около 50 остановок, в том числе в Великом Новгороде и Петрозаводске.
Стоимость билета из Калининграда в Мурманск составляет от 8 359,2 до 10 391,4 рублей. Купейный вагон рассчитан на 36 мест.