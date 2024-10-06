Более 3 млн рублей в Бодайбо планируют направить на отлов бродячих животных

— За последние две недели поступило много обращений о случаях нападений и укусов собак. Люди подают заявления в полицию, пишут нам через социальные сети и звонят лично. На последнем заседании городской Думы, прошедшем неделю назад, было принято решение выделить более 3 миллионов рублей на отлов бездомных и агрессивных животных. В ближайшее время планируется заключение муниципального контракта с целью ускорить процесс решения проблемы, — рассказал Юмашев.