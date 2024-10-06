Более 3 млн рублей в Бодайбо планируют направить на отлов бродячих животных

Более 3 млн рублей в Бодайбо выделят на отлов бродячих животных. Об этом сообщает мэр города и района Евгений Юмашев в соцсетях.
— За последние две недели поступило много обращений о случаях нападений и укусов собак. Люди подают заявления в полицию, пишут нам через социальные сети и звонят лично. На последнем заседании городской Думы, прошедшем неделю назад, было принято решение выделить более 3 миллионов рублей на отлов бездомных и агрессивных животных. В ближайшее время планируется заключение муниципального контракта с целью ускорить процесс решения проблемы, — рассказал Юмашев.
По словам градоначальника, в ближайшее время в Бодайбо приедут сотрудники питомника «K-9».
Напомним, ранее в Бодайбо завели уголовное дело по факту нападения агрессивных псов на школьников. По предварительной информации, 4 октября на улице Урицкого две девочки шести и 15 лет шли в школу, с ними был 12-летний мальчик. По дороге на них набросилась стая. Родителям троих детей пришлось обращаться в больницу.