Глава МИД Беларуси Рыженков угостил пресс-секретаря Лукашенко Эйсмонт шоколадкой от Дональда Трампа

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков угостил пресс-секретаря президента Наталью Эйсмонт шоколадкой от Дональда Трампа.
Эти кадры показали в эфире телеканала «Первый информационный».
— Максим Владимирович посоветовал мне попробовать этот шоколад на вкус, — сказала Наталья Эйсмонт, показав шоколадку.
В своей речь, в частности, он предупредил о прямом пути к третьей мировой войне. Также Рыженков сказал, что Беларусь лучше всех знает и понимает и русских, и украинцев.
А в США 5 ноября пройдут выборы президента, на которых Дональд Трамп представляет республиканцев. Он уже был 45-м президентом США с 2017 по 2021 годы.
Ранее мы писали, что синоптик Дмитрий Рябов предупредил про сильный ветер и +18 на неделе с 7 по 13 октября в Беларуси: «Среднесуточная температура выше климатической нормы».
Еще олимпийский чемпион из Беларуси Сергей Макаренко рассказал, как пережил 22 июня 1941-го в Бресте, служил матросом на рудовозе и почувствовал себя богачом в Риме.