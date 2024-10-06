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Глава МИД Беларуси Рыженков угостил пресс-секретаря Лукашенко Эйсмонт шоколадкой от Дональда Трампа

Глава МИД Беларуси угостил пресс-секретаря Лукашенко Эйсмонт шоколадом от Трампа.

Источник: Комсомольская правда

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков угостил пресс-секретаря президента Наталью Эйсмонт шоколадкой от Дональда Трампа.

Эти кадры показали в эфире телеканала «Первый информационный».

Та самая шоколадка. Фото: кадр видео news.by

— Максим Владимирович посоветовал мне попробовать этот шоколад на вкус, — сказала Наталья Эйсмонт, показав шоколадку.

Напомним, что 28 сентября глава МИД Беларуси Максим Рыженков выступил на 79-й сессии Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

В своей речь, в частности, он предупредил о прямом пути к третьей мировой войне. Также Рыженков сказал, что Беларусь лучше всех знает и понимает и русских, и украинцев.

А в США 5 ноября пройдут выборы президента, на которых Дональд Трамп представляет республиканцев. Он уже был 45-м президентом США с 2017 по 2021 годы.

Ранее мы писали, что синоптик Дмитрий Рябов предупредил про сильный ветер и +18 на неделе с 7 по 13 октября в Беларуси: «Среднесуточная температура выше климатической нормы».

Еще олимпийский чемпион из Беларуси Сергей Макаренко рассказал, как пережил 22 июня 1941-го в Бресте, служил матросом на рудовозе и почувствовал себя богачом в Риме.