Сериал «Последний богатырь. Наследие» вышел на START

— Норильск — город суровой природы. Там, в общем-то, практически всегда холодно. Но надо сказать, что в Норильске живут очень теплые люди. Я была там во второй раз и снова ощутила эту теплоту. Встречали нас просто замечательно, вкусно кормили. Зрители и аплодировали, и плакали, и смеялись. Поэтому я очень рада, что удалось снова посетить Норильск. А запомнилось, безусловно, то, что нас отвезли на экскурсию. Это была даже не экскурсия, а погружение на рудодобывающий завод. Мне там все показали. Я даже освоила профессию ламповщицы. Долго объяснять, но это серьезная, хорошая, очень ответственная роль на рудодобывающем заводе.