В Омске предлагают услугу по выгулу квадроберов

На сайте бесплатных объявлений «Авито» в Омске появилось необычное сообщение. Частное лицо предлагает выгул квадроберов, объявление размещено в разделе «уход за животными».
Напомним, квадроберы — это люди, подражающие внешности и повадкам животных.
Выгул квадробера в Омске обойдется в 1 500 рублей в час. За эти деньги автор объявления готов выехать в любой район города.
Нашлись ли желающие воспользоваться этой услугой, пока неизвестно. Однако необычное объявление посмотрели уже более 1000 человек.
В Омске это пока единственное предложение, а вот в соседнем Новосибирске, судя по данным того же сайта объявлений, предлагают не только выгул квадроберов, но и курс дрессировки, и услуги по передержке.
Ранее мы писали о попавшем в сеть видеоролике об омичке, которая выгуливала своего сына на поводке. Полиция инициировала проверку, а женщина заявила, что просто играла с сыном. Также свое мнение о квадроберах высказали депутат Госдумы и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.