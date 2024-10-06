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В Омске предлагают услугу по выгулу квадроберов

Прогулка с человеком-животным обойдется в 1500 рублей.

Источник: Комсомольская правда

На сайте бесплатных объявлений «Авито» в Омске появилось необычное сообщение. Частное лицо предлагает выгул квадроберов, объявление размещено в разделе «уход за животными».

Напомним, квадроберы — это люди, подражающие внешности и повадкам животных.

Выгул квадробера в Омске обойдется в 1 500 рублей в час. За эти деньги автор объявления готов выехать в любой район города.

Нашлись ли желающие воспользоваться этой услугой, пока неизвестно. Однако необычное объявление посмотрели уже более 1000 человек.

В Омске это пока единственное предложение, а вот в соседнем Новосибирске, судя по данным того же сайта объявлений, предлагают не только выгул квадроберов, но и курс дрессировки, и услуги по передержке.

Ранее мы писали о попавшем в сеть видеоролике об омичке, которая выгуливала своего сына на поводке. Полиция инициировала проверку, а женщина заявила, что просто играла с сыном. Также свое мнение о квадроберах высказали депутат Госдумы и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.