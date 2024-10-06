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Туманы прогнозируются в Челябинской области ночью и утром 7 октября

Туманы прогнозируются в Челябинской области ночью и утром 7 октября, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Олбани: +7° 0 м/с 87% 758 мм рт. ст. +11°
Источник: Sputnik.by

По информации синоптиков, в ближайшие сутки при переменной облачности преимущественно без осадков.

«Ночью и утром местами будут наблюдаться туманы», — говорят в местном ЦГМС.

Ветер западной четверти, его скорость 3−8 м/с, локально порывы до 11 м/с. Температура воздуха предстоящей ночью от минус 2 до плюс 3, днем в понедельник — плюс 11−16 градусов.

Непосредственно в Челябинске преимущественно без осадков, 7 октября ночью плюс 1−3, днем — 12−14.

В условиях тумана водителям рекомендуют снижать скорость и увеличивать дистанцию от впереди едущих машин. От обгонов и перестроений следует воздержаться.

Ожидается, что 7 октября к Уралу с западных районов страны быстро подойдет область высокого атмосферного давления; 8 и 9 октября вероятен кратковременный всплеск тепла, которое поступит с Поволжья, а с 10 октября резко похолодает, пройдет дождь, который с большой вероятностью может перейти в снег, прокомментировали в Уральском УГМС.