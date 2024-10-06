Туманы прогнозируются в Челябинской области ночью и утром 7 октября

Ожидается, что 7 октября к Уралу с западных районов страны быстро подойдет область высокого атмосферного давления; 8 и 9 октября вероятен кратковременный всплеск тепла, которое поступит с Поволжья, а с 10 октября резко похолодает, пройдет дождь, который с большой вероятностью может перейти в снег, прокомментировали в Уральском УГМС.