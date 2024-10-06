Туманы прогнозируются в Челябинской области ночью и утром 7 октября

По информации синоптиков, в ближайшие сутки при переменной облачности преимущественно без осадков.
«Ночью и утром местами будут наблюдаться туманы», — говорят в местном ЦГМС.
Ветер западной четверти, его скорость 3−8 м/с, локально порывы до 11 м/с. Температура воздуха предстоящей ночью от минус 2 до плюс 3, днем в понедельник — плюс 11−16 градусов.
Непосредственно в Челябинске преимущественно без осадков, 7 октября ночью плюс 1−3, днем — 12−14.
В условиях тумана водителям рекомендуют снижать скорость и увеличивать дистанцию от впереди едущих машин. От обгонов и перестроений следует воздержаться.
Ожидается, что 7 октября к Уралу с западных районов страны быстро подойдет область высокого атмосферного давления; 8 и 9 октября вероятен кратковременный всплеск тепла, которое поступит с Поволжья, а с 10 октября резко похолодает, пройдет дождь, который с большой вероятностью может перейти в снег, прокомментировали в Уральском УГМС.