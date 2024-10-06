Формальное благополучие: почему в счастливых отношениях становится скучно

— Важно начать говорить о своем недовольстве, если вы о нем молчите. Найти друг для друга время, если вы слишком переключились на быт, детей, работу. Попробовать проводить время так, как вам интересно, вдвоем. Искать точки пересечения в получении совместного интересного опыта и впечатлений. Попробовать быть таким, каким вы бываете, когда вам нескучно. Говорить о том, чего вам не достает в сексе со своим партнером и просить делать для вас то, что приносит вам удовлетворение, — сказала специалист.