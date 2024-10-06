В Узбекистане могут внедрить малазийский опыт исламского страхования — такафул

ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Малайзийские эксперты предложили внедрить в Узбекистане исламскую систему страхования. Об этом говорилось на встрече, состоявшейся в посольстве Узбекистана, сообщает ИА «Дунё».
В Куала-Лумпуре состоялась встреча с главным консультантом малазийской компании «Startegic Horizon Management System» Сайфулом Бахри бин Сарони и директором компании «Abkari Risk Management» Идрусом бин Матом Наяном.
В ходе встречи состоялась презентация малазийского исламского страхования — такафул и перспектив его внедрения в Узбекистане. С малазийской стороной обсужден предварительный анализ внедрения такафул-страхования в Узбекистане.
Сайфул Бахри отметил, что, поскольку интерес субъектов предпринимательства Узбекистана к исламским финансовым услугам с каждым годом возрастает, в республике существует большой потенциал для развития исламского страхования.
«Малайзийские эксперты предлагают постепенно внедрять этот опыт в частных страховых компаниях, организовав в Узбекистане отдельные такафул-услуги на начальном этапе в рамках государственных страховых компаний».
Участники выразили готовность проработать вопрос привлечения исламских страховых компаний «Syarikat Takaful Malaysia Bhd.», «Takaful Ikhlas Sdn. Bhd» и «ETIQA Takaful Bhd.», принадлежащих правительству страны, к сотрудничеству с государственными страховыми компаниями Узбекистана.
Для справки: В 1982 году правительство Малайзии заложило первый камень в фундамент создания экосистемы исламского страхования. К 1984 году был принят Закон о такафуле, и в том же году была создана первая государственная исламская страховая компания.
Отличие такафул-страхования от обычного страхования в том, что при нем создается специальный страховой фонд. В порядке, заранее объявленном участниками фонда, взносы, уплаченные по страхованию, зачисляются в фонд. Фонд компенсирует убытки своих членов за счет этих средств, перешедших в его собственность. В конце года часть лишних средств по страхованию может быть изъята в резерв на последующие годы или распределена между участниками, исходя из устава общества.