В Узбекистане могут внедрить малазийский опыт исламского страхования — такафул

Отличие такафул-страхования от обычного страхования в том, что при нем создается специальный страховой фонд. В порядке, заранее объявленном участниками фонда, взносы, уплаченные по страхованию, зачисляются в фонд. Фонд компенсирует убытки своих членов за счет этих средств, перешедших в его собственность. В конце года часть лишних средств по страхованию может быть изъята в резерв на последующие годы или распределена между участниками, исходя из устава общества.