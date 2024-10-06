В Уфе 60-летний мужчина застрял в диване

Накануне, 5 октября, спасатели помогли застрявшему в диване мужчине 60-летнему мужчине. Об этом сообщили в Управлении гражданской защиты Уфы.
По предоставленным данным, пострадавших неудачно сел на диван, и его рука провалилась между регулирующим механизмом и корпусом. В результате руку зажало, и она начала отекать.
Крики пострадавшего услышала соседка, которая и позвонила спасателям. Пострадавшего освободили и оказали ему первую помощь.
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