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В Уфе 60-летний мужчина застрял в диване

Чтобы его высвободить, пришлось вызвать спасателей.

Источник: Комсомольская правда

Накануне, 5 октября, спасатели помогли застрявшему в диване мужчине 60-летнему мужчине. Об этом сообщили в Управлении гражданской защиты Уфы.

По предоставленным данным, пострадавших неудачно сел на диван, и его рука провалилась между регулирующим механизмом и корпусом. В результате руку зажало, и она начала отекать.

Крики пострадавшего услышала соседка, которая и позвонила спасателям. Пострадавшего освободили и оказали ему первую помощь.

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