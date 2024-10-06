Министр образования Иванец сказал, что будет с бюрократией среди белорусских педагогов

— В настоящее время мы спрашиваем у педагогов, что излишнего в документообороте, чтобы понять. Мы прекрасно понимаем, что определенного рода документооборот в любом случае должен быть в школе, но в том объеме, неизбыточном, который необходим для организации образовательного процесса — как обучения, так и воспитания. Я думаю, что мы эту задачу решим, потому что она не нова.