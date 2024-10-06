Министр образования Иванец сказал, что будет с бюрократией среди белорусских педагогов

Министр образования Андрей Иванец сказал в эфире телеканала СТВ, что будет с бюрократией среди белорусских педагогов. Об этом глава Министерства образования республики высказался в ответ на реплику ведущего Александра Осенко:
— На педагогическом совете Президент вам лично поручил, и зал поддержал это предложение овациями, исключить бюрократию среди педагогов. Как это будет реализовываться?
В частности, Иванец сообщил:
— В настоящее время мы спрашиваем у педагогов, что излишнего в документообороте, чтобы понять. Мы прекрасно понимаем, что определенного рода документооборот в любом случае должен быть в школе, но в том объеме, неизбыточном, который необходим для организации образовательного процесса — как обучения, так и воспитания. Я думаю, что мы эту задачу решим, потому что она не нова.
Министр образования напомнил, что после предыдущего педсовета были приняты постановления правительства и Министерства образования. Ими определили список документов, которые надо вести классному руководителю и в целом учителю.
Также министр образования Беларуси сказал о запрете использования мобильников в школе. Еще Иванец признался, сколько у него выходных в году.