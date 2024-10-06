Пенсионерка из Березы получила штраф 4000 рублей, оскорбив судью Верховного суда

В Березовском районе вынесли приговор женщине, которая публично оскорбила судью Верховного суда Беларуси, пишет bereza.by.
61-летняя пенсионерка собственноручно написала обращение на бумаге со словами оскорбления в адрес судьи Верховного суда.
Письмо она направила в Следственный комитет Беларуси.
«Известно, что данный судья ранее принял решение по гражданскому делу, ответчиком по которому являлась березовчанка Ф», — говорится в сообщении.
В результате суд Березовского района признал гражданку виновной в оскорблении судьи и наказал ее штрафом в доход государства в размере 100 базовых величин, что составляет 4 000 рублей.
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