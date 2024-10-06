Художник из Москвы сделал предложение на колесе обозрения в Омске

Недавно он завершил мурал на фасаде здания по ул. Конева, 14/1 и приступил ко второй работе по адресу улица Крыловская, 23. Помочь с картиной Василий попросил свою девушку Ксюшу. А когда она приехала в Омск, пригласил ее в парк и сделал предложение на колесе обозрения, с высоты птичьего полета.