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Художник из Москвы сделал предложение на колесе обозрения в Омске

Ответила ли возлюбленная согласием, неизвестно.

Источник: Комсомольская правда

Международный арт-фестиваль «Омск, ты просто космос» завершился, но связанные с ним интересные истории, как и появление новых муралов в городе, продолжаются.

Участник фестиваля, художник из Москвы Василий Родионов сделал в Омске предложение своей возлюбленной.

Недавно он завершил мурал на фасаде здания по ул. Конева, 14/1 и приступил ко второй работе по адресу улица Крыловская, 23. Помочь с картиной Василий попросил свою девушку Ксюшу. А когда она приехала в Омск, пригласил ее в парк и сделал предложение на колесе обозрения, с высоты птичьего полета.

«Приятно, что наш фестиваль оставляет после себя не только прекрасные картины, но и такие теплые моменты», —написал по этому поводу в своем телеграм-канале заместитель министра спорта региона Дмитрий Зданович.