«Директором года России» стал педагог из Екатеринбурга: что о нем известно

«О победе я не думал. Моя победа и победа нашей школы в таком масштабном конкурсе добавит моим коллегам мотивации и вдохновения для дальнейшего развития образовательной организации».
40-летний педагог окончил УрФУ и УрГПУ. Работал учителем информатики в школе № 55, затем стал ее директором. В школу № 1 перешел в 2020 году. На встрече финалистов конкурса с президентом Владимиром Путиным Махновецкий предложил создать образовательный проект для директоров школ и их заместителей.
Победитель конкурса рассказал о дружеской атмосфере среди конкурсантов, о решении предложенных кейсов, разработке концепций и стратегий совместно с финалистами, а также заявил о приобретении колоссального опыта в применении управленческих методов.
До очного этапа конкурса «Директор года России» были допущены 30 руководителей школ из 22 регионов страны. Каждый из участников представил программу развития своей школы за последние три года. Также прошли дебаты, где конкурсанты обсуждали актуальные вопросы в сфере образования. В финал конкурса вышли пять директоров, представляющих Свердловскую, Калужскую, Магаданскую, Иркутскую области и Республику Удмуртия.
В финале конкурсанты участвовали в мастер-классе по управленческим навыкам, блиц-турнире с финалистами конкурсов «Учитель года России», «Воспитатель года России», «Первый учитель», а также провели брифинг с журналистами.
В Государственном Кремлевском дворце прошла торжественная церемония награждения победителей всероссийских конкурсов профессионального мастерства в сфере образования.
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко поздравил победителей и всех участников конкурса с достойными результатами и поблагодарил их за ежедненый труд, а также пожелал крепкого здоровья, профессионального мастерства и благодарных учеников.
«Вы заняты благородным, ответственным и очень непростым делом, это огромная, очень важная работа. Профессия преподавателя, учителя — это поистине героическое дело, которое выбирают по зову сердца. Мы бесконечно ценим и уважаем ваши успехи, достижения и будем их обязательно отмечать».