«Директором года России» стал педагог из Екатеринбурга: что о нем известно

До очного этапа конкурса «Директор года России» были допущены 30 руководителей школ из 22 регионов страны. Каждый из участников представил программу развития своей школы за последние три года. Также прошли дебаты, где конкурсанты обсуждали актуальные вопросы в сфере образования. В финал конкурса вышли пять директоров, представляющих Свердловскую, Калужскую, Магаданскую, Иркутскую области и Республику Удмуртия.