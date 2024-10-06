В Уфе наказали высунувшегося из окна автомобиля 19-летнего парня

В Уфе наказали 19-летнего парня, который во время движения автомобиля высунулся по пояс из салона. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД столицы Башкирии.
По информации ведомства, факт нарушения выявили в ходе мониторинга социальных сетей. Нарушитель в тот момент находился в машине Volkswagen Polo.
В ГИБДД сообщили, что личности водителя и пассажира установлены. В их отношении составили административные материалы.
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