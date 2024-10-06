«Зеленая карта» будет только в цифровом формате с 2025 года

КИШИНЕВ, 6 окт — Sputnik. В 2025 году один из важнейших документов для водителей будут выдавать только в электронном формате, сообщили в Национальном банке Молдовы (НБМ).
Эта карта является обязательной страховкой, которую должны получить все граждане Республики Молдова, путешествующие на автомобиле в другую страну.
Предполагается, что документ в цифровом формате повысит уровень безопасности и упростит его выдачу.
Период внедрения нового цифрового процесса продлится два месяца и будет разделен на два этапа. Первый, переходный этап: с 1 ноября 2024 года по 31 декабря 2024 года, в течение которого еще необходимо предъявить страховку на бумаге. Второй этап: с 1 января 2025 года «Зеленая карта» будет представлена только в цифровом формате.
Осуществление перехода от бумажного к цифровому варианту будут обеспечивать страховые компании и посредники под контролем НБМ.
Все страховки типа «Зеленая карта», оформленные до 1 ноября 2024 года, в текущем формате (на бумажном носителе) будут действовать в течение всего срока их действия.