Олбани
+7°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Исполняющая хит «Песняров» музыкальная дорога появилась в Гомельской области

Дорога, исполняющая хит «Песняров», появилась в Гомельской области.

Источник: Комсомольская правда

В Гомельской области появилась музыкальная дорога с инновационной разметкой, пишет телеграм-канал «Сожский Форпост».

Эта новинка от «Гомельавтодора» и Госавтоинспекции появилась на автодороге «Бобруйск — Мозырь — граница Украины» на въезде в Гомельскую область со стороны города Бобруйска.

Музыкальная дорога поет, как только водитель въехал на участок специальной разметки на полосе движения, в правой колее.

Сообщается, что там особым способом нанесены поперечные линии красного цвета из пластика холодного нанесения. В результате создается шумовой эффект в салоне автомобиля, который напоминает мелодию песни «Белоруссия» в исполнении «Песняров».

Главная задача такой музыкальной разметки — не дать водителю заснуть за рулем. Говорится, что второй такой в стране нет.

Ранее мы писали, что синоптик Дмитрий Рябов предупредил про сильный ветер и +18 на неделе с 7 по 13 октября в Беларуси: «Среднесуточная температура выше климатической нормы».

Прочитайте, что олимпийский чемпион из Беларуси Сергей Макаренко рассказал, как пережил 22 июня 1941-го в Бресте, служил матросом на рудовозе и почувствовал себя богачом в Риме.

Кроме того, внучка Петра Машерова рассказала, как живет в США после гибели знаменитого деда.