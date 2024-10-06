Исполняющая хит «Песняров» музыкальная дорога появилась в Гомельской области

В Гомельской области появилась музыкальная дорога с инновационной разметкой, пишет телеграм-канал «Сожский Форпост».
Эта новинка от «Гомельавтодора» и Госавтоинспекции появилась на автодороге «Бобруйск — Мозырь — граница Украины» на въезде в Гомельскую область со стороны города Бобруйска.
Музыкальная дорога поет, как только водитель въехал на участок специальной разметки на полосе движения, в правой колее.
Сообщается, что там особым способом нанесены поперечные линии красного цвета из пластика холодного нанесения. В результате создается шумовой эффект в салоне автомобиля, который напоминает мелодию песни «Белоруссия» в исполнении «Песняров».
Главная задача такой музыкальной разметки — не дать водителю заснуть за рулем. Говорится, что второй такой в стране нет.
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