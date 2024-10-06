Продюсер Fleetwood Mac подал в суд на авторов пьесы Stereophonic за плагиат

Продюсер Кен Кэйллат, известный по работе над культовым альбомом Fleetwood Mac «Rumours» (1977), подал в суд на авторов бродвейской пьесы Stereophonic. Драматурги обвиняются в плагиате его мемуаров, написанных совместно со Стивеном Стифелем.
Изданная в 2012-м книга рассказывает о работе над альбомом Fleetwod Mac «Rumours». Его запись была осложнена личными дилеммами участников: многие из песен релиза посвящены расставанию солистки Стиви Никс и гитариста Линдси Бакингема. Контекст сделал пластинку хитом: в этом году стало известно о том, что Rumours оказался самым продаваемым лонгплеем на виниле в 70-х, 80-х и 90-х.
Как сообщает NME, сюжет Stereophonic строится вокруг выдуманной рок-группы, которая записывает альбом в 70-х. В театральных кругах пьеса считается успешной: в этом году команда ее создателей и актеров выиграла пять статуэток «Тони» (аналог «Оскара» в драматургии). В своем иске Кэллиат заявляет, что постановка копирует «сердце и душу мемуаров», а также дословно копирует «сюжетную арку его книги».
К слову, это уже второй иск против Дэвида Аджми, хотя предыдущее аналогичное слушание привело лишь к оправдательному вердикту. Сам драматург утверждает, что любые схожие моменты между книгой и постановкой «абсолютно случайны».
В прошлом году экс-участница Fleetwod Mac Стиви Никс высказалась о возможности реюниона коллектива.