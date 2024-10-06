Продюсер Fleetwood Mac подал в суд на авторов пьесы Stereophonic за плагиат

Как сообщает NME, сюжет Stereophonic строится вокруг выдуманной рок-группы, которая записывает альбом в 70-х. В театральных кругах пьеса считается успешной: в этом году команда ее создателей и актеров выиграла пять статуэток «Тони» (аналог «Оскара» в драматургии). В своем иске Кэллиат заявляет, что постановка копирует «сердце и душу мемуаров», а также дословно копирует «сюжетную арку его книги».