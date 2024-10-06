Двух казахстанцев оштрафовали во время проведения референдума АЭС

Напомним, сегодня в Казахстане проходит республиканский референдум по вопросу строительства АЭС. На референдуме казахстанцы должны решить, нужна стране атомная электростанция или нет. Звучит вопрос, выдвигаемый на референдум, так — «Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?». Казахстанцы могут выбрать один из двух ответов: «да» или «нет» и поставить напротив галочку или крестик. Голосование будет проходить до 20:00.