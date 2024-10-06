Двух казахстанцев оштрафовали во время проведения референдума АЭС

По словам начальника Управления службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры Казахстана Бекжана Караманова, процесс проведения республиканского референдума проходит в спокойной обстановке.
«Сегодня установлено два факта нарушения. Первый касается проведения физическим лицом незаконного опроса общественного мнения. Он привлечен к ответственности по части 3 статьи 120 Кодекса об административных правонарушениях. На него наложен штраф. Второй — это незаконная агитация. Тут на гражданское лицо наложен штраф по статье 102 этого же кодекса. В обоих случаях правонарушители признали вину», — сказал спикер.
Караманов еще раз напомнил, что любая агитация и распространение таких опросов в день голосования, а именно 6 октября — запрещены.
«На текущее время обращения касательно референдума в прокуратуры и исковые заявления в суды не поступали», — добавил Бекжан Караманов.
По данным официального представителя МВД Шынгыса Алекешева, в стране каких-либо грубых нарушений общественного порядка не зарегистрировано.
«Продолжается визуальный контроль улиц и мест голосования с использованием камер видеонаблюдения центров оперативного управления МВД. По любым обращениям граждан либо избирательных комиссий органами внутренних дел принимаются своевременные меры реагирования», — сообщил Шынгыс Алекешев.
Ранее сообщалось, что Генпрокуратура и МВД РК продолжают обеспечивать общественный порядок на участках референдума и следить за соблюдением законности. Ситуация, по данным ведомств, стабильная. По данным ЦИКа на 16:00, бюллетени получили 57,68% от общего казахстанцев, включенных в списки. При этом по данным на 14:00 референдум по АЭС признан состоявшимся — явка превысила 50 процентов.
Напомним, сегодня в Казахстане проходит республиканский референдум по вопросу строительства АЭС. На референдуме казахстанцы должны решить, нужна стране атомная электростанция или нет. Звучит вопрос, выдвигаемый на референдум, так — «Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?». Казахстанцы могут выбрать один из двух ответов: «да» или «нет» и поставить напротив галочку или крестик. Голосование будет проходить до 20:00.