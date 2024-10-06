Жители Первоуральска остались без воды из-за аварии

— На сетях водоотведения на улице Ленина произошла аварийная ситуация. Все ремонтные и дежурные службы работают над устранением проблемы. В связи с проведением аварийно-восстановительных работ на коллекторе водоотведения по ул. Ленина, давление холодной воды в городе будет снижено, — рассказали в пресс-службе компании.