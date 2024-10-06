Жители Первоуральска остались без воды из-за аварии

Жители свердловского города Первоуральск остались без воды. Всеми виной оказалась авария на улице Ленина. Об этом сообщает городской «Водоканал».
Помимо этого, что местные жители остались без воды, улицы города оказались затоплены. Местный «Водоканал» заявляет, что водоснабжение не отсутствует полностью, только снижен его напор.
— На сетях водоотведения на улице Ленина произошла аварийная ситуация. Все ремонтные и дежурные службы работают над устранением проблемы. В связи с проведением аварийно-восстановительных работ на коллекторе водоотведения по ул. Ленина, давление холодной воды в городе будет снижено, — рассказали в пресс-службе компании.
Снижение давления началось вечером 5 октября и должно было завершится до 6 октября. Был организован подвоз воды автоцистернами по городу. Несколько раз график сдвигали.
Разъяренные жители Первоуральска возмущается под постами «Водоканала» в социальных сетях. Горожане недовольны тем, что запасы воды кончаются, а новой так и не появляется. Также оказались затоплены несколько улиц: Вайнера, Ватутина и другие.