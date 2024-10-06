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В Таганроге открыли памятник самолету-амфибии

Памятный знак легендарному Бе-200 установили на территории ТАНТК имени Бериева.

Источник: пресс-служба губернатора

В Таганроге Ростовской области торжественно открыли памятник самолету — амфибии Бе-200. Именно эту модель задействуют во время борьбы с лесными и ландшафтными пожарами.

На открытии присутствовал губернатор Ростовской области Василий Голубев и другие почетные гости.

Летчик-испытатель ТАНТК имени Бериева Евгений Юрасов совершенно справедливо считает самолет уникальным.

— Единственный в мире, других таких нет — чтобы самолет забирал 12 тонн воды из любого водоема. Этот самолет ценят и любят во всем мире, — сказал он.

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