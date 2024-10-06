Водитель погиб под Минском, врезавшись на Mercedes в опору моста

Утром 6 октября произошло смертельное ДТП под Минском, сообщили в УВД Минского облисполкома.
Авария произошла в Дзержинском районе в 7:30. 39-летний минчанин на автомобиле Mercedes ехал в сторону Минска.
По предварительной информации, на 25 километре автодороги Р-1 машина на большой скорости (на этом участке легковушкам разрешено ехать 120 км/ч), съехала на правую обочину и врезалась в опору путепровода. Mercedes загорелся, а водитель от полученных травм скончался на месте ДТП.
Ранее мы писали, что синоптик Дмитрий Рябов предупредил про сильный ветер и +18 на неделе с 7 по 13 октября в Беларуси: «Среднесуточная температура выше климатической нормы».
Прочитайте, что олимпийский чемпион из Беларуси Сергей Макаренко рассказал, как пережил 22 июня 1941-го в Бресте, служил матросом на рудовозе и почувствовал себя богачом в Риме.
Кроме того, внучка Петра Машерова рассказала, как живет в США после гибели знаменитого деда.