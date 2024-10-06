Водитель погиб под Минском, врезавшись на Mercedes в опору моста

По предварительной информации, на 25 километре автодороги Р-1 машина на большой скорости (на этом участке легковушкам разрешено ехать 120 км/ч), съехала на правую обочину и врезалась в опору путепровода. Mercedes загорелся, а водитель от полученных травм скончался на месте ДТП.