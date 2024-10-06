С 2011 года участвовал в протестах, стал первым человеком, осужденным по статье о неоднократном нарушении правил проведения митинга (из-за этого статью назвали «дадинской»). На сегодня по ней привлекали всего восемь человек. В 2015 году Дадина приговорили к трем годам колонии общего режима, позже суд сократил срок до 2,5 года.