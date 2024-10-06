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Два человека из врезавшегося в фуру автомобиля пострадали в Башкирии

В Уфимском районе Башкирии произошла авария с двумя пострадавшими.

Источник: Комсомольская правда

В Уфимском районе около Уптино сегодня, 6 октября, произошла авария между фурой и легковым автомобилем. По информации ГИБДД столицы Башкирии, в результате случившегося пострадали два человека.

В ведомстве уточнили, что около десяти утра на 1 448 км дороги М-5 «Урал» 50-летний водитель за рулем «Шевроле Нива» столкнулся со стоячей на обочине фурой «Вольво».

В результате случившегося его и его 27-летнего пассажира госпитализировали.

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