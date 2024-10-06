Метеорный поток Дракониды могут наблюдать в октябре белорусы

Дракониды выпадают на одни и те же даты — с 6 по 10 октября, самые впечатляющие звездные дожди они принесли на Землю в 1933 и 1946 годах. В 2024-м большого потока астрономы не ожидают, по прогнозам будет от 5 до 30 метеоритов в час.