Метеорный поток Дракониды могут наблюдать в октябре белорусы

МИНСК, 6 окт — Sputnik. Метеорный поток Дракониды можно будет наблюдать с 6 по 10 октября, пик активности придется на
Дракониды — ежегодный метеорный поток, он порожден кометой 21Р/Джакобини-Циннера. Название получил от созвездия Дракон, в котором находится радиант этого потока. Отличительная черта этого потока — низкая скорость и красноватый оттенок метеоритов.
Дракониды выпадают на одни и те же даты — с 6 по 10 октября, самые впечатляющие звездные дожди они принесли на Землю в 1933 и 1946 годах. В 2024-м большого потока астрономы не ожидают, по прогнозам будет от 5 до 30 метеоритов в час.
Лучше всего наблюдать за потоком за городом — вдали от огней и другого светового шума. Идеальным временем станут поздние ночные и ранние утренние часы — при ясной и безоблачной погоде.
При благоприятных погодных условиях можно увидеть от 5 до 15 очень медленных метеоров в час.
Следующий метеорный поток октября — Ориониды, его пик ожидается 20−21-го числа.