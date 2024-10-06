В Волгограде реконструкция ждет площадь Павших Борцов

В Волгограде грандиозную реконструкцию затеяли на Аллее Героев: в порядок приводят участок от проспекта Ленина до площади Павших Борцов вместе со стелой с Вечным огнем. Сейчас здесь сняли весь старый асфальт и плитку, работы по благоустройству в самом разгаре. К весне, К 80-летию Великой Победы, это пространство полностью преобразится. Рабочее совещание на объекте в минувшую субботу провел волгоградский губернатор Андрей Бочаров.
Обновление Аллеи Героев началось еще в 2022 году, большой участок уже привели в порядок. Теперь пешеходные дорожки, парковую мебель, освещение заменят и на последнем отрезке.
— 3−5 лет — и наш памятник превратился бы в руины… Стела наклонялась. Решение, которое мы обсудили и приняли с ветеранами, — правильное. Нужно сделать очень аккуратно: максимально сохранить наше историческое наследие и внести определенные изменения с точки зрения технологий строительства, создав современное общественное пространство.
Сейчас строители тщательно работают со стелой: ее основание внутри оказалось разрушенным, реставраторы нашли пустоты в местах, где гранит отстал от основания. Обелиск приведу в порядок параллельно с работами по благоустройству на аллее. В самом парке меняют старую брусчатку на новую и гранит, реставрируют исторические фонари, к весне подсадят новые деревья и кустарники. Все бетонные работы пообещали завершить до зимы, чтобы не переделывать летом.
Андрей Бочаров обсудил с участниками встречи дальнейшие планы: после обновления Аллеи Героев нужно приводить в порядок площадь Павших Борцов. Там из года в год меняют только асфальт на проезжей части. Территория между площадью и Александровским садом, на месте бывших трибун — убитая.
Задачу сформировать концепцию преображения площади губернатор уже поставил экспертам.
— Площадь Павших борцов также должна соответствовать задачам целостного развития территории с учетом транспортных артерий, которые здесь расположены. Объем финансовых средств предусмотрен, — заявил Андрей Бочаров.
Объекты приводят в порядок благодаря программе «Жилье и городская среда».