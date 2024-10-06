В Волгограде реконструкция ждет площадь Павших Борцов

Сейчас строители тщательно работают со стелой: ее основание внутри оказалось разрушенным, реставраторы нашли пустоты в местах, где гранит отстал от основания. Обелиск приведу в порядок параллельно с работами по благоустройству на аллее. В самом парке меняют старую брусчатку на новую и гранит, реставрируют исторические фонари, к весне подсадят новые деревья и кустарники. Все бетонные работы пообещали завершить до зимы, чтобы не переделывать летом.