Эндокринолог: каждый белорус всю жизнь должен получать две добавки — йод и витамин D

Врач-эндокринолог и диетолог Владислав Морозик рассказал агентству «Минск-Новости», что каждый белорус всю жизнь должен получать две добавки — йод и витамин D.
— Специальной диеты для правильного гормонального фона не требуется. Однако две добавки каждый белорус должен получать дополнительно на протяжении всей жизни — йод и витамин D, — уточнил специалист. — Первый можно не пить в таблетках. Достаточно добавлять йодированную соль в процессе готовки.
Также врач опроверг миф, что для правильного баланса гормонов надо есть одни продукты, а от других отказаться. А вот разнообразие на столе с ежедневным достаточным количеством овощей и фруктов, рыбой и морепродуктами дважды в неделю, периодическим употреблением красного мяса, поможет получить питательные вещества непосредственно из еды.
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