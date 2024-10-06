Эндокринолог: каждый белорус всю жизнь должен получать две добавки — йод и витамин D

Также врач опроверг миф, что для правильного баланса гормонов надо есть одни продукты, а от других отказаться. А вот разнообразие на столе с ежедневным достаточным количеством овощей и фруктов, рыбой и морепродуктами дважды в неделю, периодическим употреблением красного мяса, поможет получить питательные вещества непосредственно из еды.