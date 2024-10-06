Мэрия Уфы опубликовала вакансии с зарплатой от 150 тысяч рублей

Администрация Уфы опубликовала топ работодателей по количеству вакансий. Так, по данным мэрии, на «ОДК-УМПО» на сегодняшний день 3348 свободных рабочих мест, «СтаффГарант» — 550, «Дортрансстрой» — 382.
Кроме того, стал известен топ вакансий по уровню заработной платы в столице Башкирии. ХК «Салават Юлаев» ищет главного бухгалтера на зарплату от 150 тысяч. Компания «Башнефть-Полюс» готова платить от 128 тысяч рублей оператору по добыче нефти и газа седьмого разряда.
Фирма «Интас-Компани» предлагает от 100 до 150 тыс. рублей системному аналитику. «Уфаэнергоучет» находится в поисках инженера-технолога в электроэнергетике и готовы платить от 90 тыс. рублей.
В компании «Аплеона РУС» ждут инженера-энергетика на зарплату от 80 тысяч, а в «Дизайн Фабрика Башмебель» — мастера мебельного производства. Потенциальным кандидатам предлагают от 80 тыс. рублей.