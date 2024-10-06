Мэрия Уфы опубликовала вакансии с зарплатой от 150 тысяч рублей

Кроме того, стал известен топ вакансий по уровню заработной платы в столице Башкирии. ХК «Салават Юлаев» ищет главного бухгалтера на зарплату от 150 тысяч. Компания «Башнефть-Полюс» готова платить от 128 тысяч рублей оператору по добыче нефти и газа седьмого разряда.