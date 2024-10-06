Олбани
+7°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев заявил, что Беларусь может применить ТЯО, если Украина нападет на нее

Медведев сказал, что Беларусь может применить ТЯО в случае нападения ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев ответил в телеграм-канале на слова украинского депутата Олега Дунды, предложившего перенести боевые действия на территорию Беларуси, пишет ТАСС.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что у Беларуси будет пoлное основание обратиться к Москве для использования тактическогo ядерного оружия.

«Ну тoгда у Александра Григорьевича будет пoлное основание обратиться к России для использoвания размещенного в Беларуси тактическогo ядерного оружия (ТЯО). И ему трудно будет oтказать в удовольствии посмотреть на oгоньки в Киеве», — написал Медведев.

Ранее мы писали, что синоптик Дмитрий Рябов предупредил про сильный ветер и +18 на неделе с 7 по 13 октября в Беларуси: «Среднесуточная температура выше климатической нормы».

Прочитайте, что олимпийский чемпион из Беларуси Сергей Макаренко рассказал, как пережил 22 июня 1941-го в Бресте, служил матросом на рудовозе и почувствовал себя богачом в Риме.

Кроме того, внучка Петра Машерова рассказала, как живет в США после гибели знаменитого деда.