Медведев заявил, что Беларусь может применить ТЯО, если Украина нападет на нее

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев ответил в телеграм-канале на слова украинского депутата Олега Дунды, предложившего перенести боевые действия на территорию Беларуси, пишет ТАСС.
Дмитрий Медведев подчеркнул, что у Беларуси будет пoлное основание обратиться к Москве для использования тактическогo ядерного оружия.
«Ну тoгда у Александра Григорьевича будет пoлное основание обратиться к России для использoвания размещенного в Беларуси тактическогo ядерного оружия (ТЯО). И ему трудно будет oтказать в удовольствии посмотреть на oгоньки в Киеве», — написал Медведев.
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