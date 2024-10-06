Эксперт по недвижимости Ракута рассказал, когда снизятся ипотечные ставки в РФ

— Ставка по ипотеке в России зависит от уровня ключевой ставки, на которую влияют многие факторы. В том числе политическая и экономическая ситуация в стране и в мире, инфляция и многое другое. Судя по происходящему, ставка по ипотеке не будет снижаться до 2026 года, — рассказал он.