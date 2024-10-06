Эксперт по недвижимости Ракута рассказал, когда снизятся ипотечные ставки в РФ

Высокие ставки по ипотеке будут держаться до 2026 года, а потом начнется плавное снижение до 15 процентов годовых. Об этом «Вечерней Москве» рассказал эксперт по недвижимости, ипотечный брокер Дмитрий Ракута.
По его словам, россиянам точно не стоит ждать снижения ставок по ипотеке до 2026 года.
— Ставка по ипотеке в России зависит от уровня ключевой ставки, на которую влияют многие факторы. В том числе политическая и экономическая ситуация в стране и в мире, инфляция и многое другое. Судя по происходящему, ставка по ипотеке не будет снижаться до 2026 года, — рассказал он.
Специалист отметил, что если будут какие-то глобальные изменения в стране и в мире, то, возможно, снижение ставки начнется и раньше. По прогнозам, с 2026 года планируется плавное снижение ставки до диапазона 15 процентов годовых.
Сбербанк объявил о повышении ставок по базовым ипотечным программам на 0,9 процентных пункта. Теперь минимальные ставки на первичном рынке составят 21,9 процента, на вторичном — 21,6 процента.