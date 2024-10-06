Jethro Tull выпустят расширенную версию рождественского альбома 2003 года

Старые треки будут переработаны участником The Pineapple Thief Брюсом Сурдом. В полный набор входит четыре компакт-диска, профессиональные записи живых выступлений Jethro Tull и обложка с новым дизайном. Кроме того, лонгплей впервые выйдет на виниле. Об этом сообщает Blabbermouth.