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Jethro Tull выпустят расширенную версию рождественского альбома 2003 года

Британская фолк-рок-группа Jethro Tull анонсировала выход расширенного издания рождественского альбома 2003 года. Новая версия будет называться The Jethro Tull Christmas Album — Fresh Snow At Christmas и увидит свет 6 декабря.

Источник: Звук

Британская фолк-рок-группа Jethro Tull анонсировала выход расширенного издания рождественского альбома 2003 года. Новая версия будет называться The Jethro Tull Christmas Album — Fresh Snow At Christmas и увидит свет 6 декабря.

Старые треки будут переработаны участником The Pineapple Thief Брюсом Сурдом. В полный набор входит четыре компакт-диска, профессиональные записи живых выступлений Jethro Tull и обложка с новым дизайном. Кроме того, лонгплей впервые выйдет на виниле. Об этом сообщает Blabbermouth.

Ранее в этом году стало известно, что рок-группа Genesis намерена перевыпустить всю свою дискографию на виниле.