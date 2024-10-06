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Таможня Беларуси изменила список товаров для личного пользования с 6 октября

Таможня изменила список товаров для личного пользования.

Источник: Комсомольская правда

6 октября 2024 года вступили в силу изменения, касающиеся перечня товаров, не относящихся к товарам для личного пользования, сообщили в Таможенном комитете Беларуси.

Сообщается, что перечень дополнен такими товарами, как карусели, качели, манекены для портных, бытовая техника, ввозимая в разукомплектованном виде, взрывчатые и горючие вещества, пиротехнические изделия, товары, используемые в салонах красоты, спа-центрах, парикмахерских.

Отмечается, что внесенные изменения позволят относить к товарам для личного пользования отдельные машины, механизмы, оборудование, которые используются физическими лицами в обычной жизнедеятельности.

Приведены и примеры.

Так, в пределах установленных характеристик в качестве товаров для личного пользования можно ввезти снегоочиститель, газонокосилку, садовый бытовой измельчитель, точильный (шлифовальный) станок и т. п.

Здесь можно узнать перечень товаров, не относящихся к товарам для личного пользования.

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